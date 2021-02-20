Прокурор запросил 6 лет колонии для витебчанки за три удара по милицейскому микроавтобусу

В суде Октябрьского района Витебска 19 февраля прокурор Владимир Лобацкий запросил шесть лет колонии общего режима для 22-летней Юлии Кашеверовой, которая трижды ударила по двери милицейского микроавтобуса во время акции протеста 4 октября, сообщает правозащитная «Вiцебская вясна».

Девушку обвиняют в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК). Приговор объявят 22 февраля.

Кашеверова частично признала вину. Она подтвердила, что ударила по двери служебного автомобиля, после того как ей не разрешили помочь протестующему, лежавшему лицом вниз. В то же время она настаивала, что не срывала маску и фуражку с милиционера, а также не повредила боковые двери микроавтобуса.

Адвокат подсудимой настаивал на ее оправдании. Он отмечал, что изначально девушку обвиняли по менее тяжелой части 1 статьи 339 УК и ей не вменяли срыв маски, фуражки и повреждение микроавтобуса. Обвинение в срыве маски и фуражки основывается на противоречивых показаниях командира ОМОНа Алексея Алхимовича, подчеркивал защитник; а сама Кашеверова говорила, что только подняла фуражку.

В последнем слове подсудимая отмечала, что хотела помочь пострадавшему, поскольку она прежде работала медсестрой. Но когда милиция распылила газ и молодого человека на земле уже не было, она на эмоциях ударила микроавтобус.

«Мне стало обидно за себя, потому что я не смогла помочь. Да, я признаю свою вину: я ударила по машине три раза. Я совершила правонарушение, но не судите меня строго. Не лишайте меня свободы», — попросила Кашеверова.