Жителя Березы осудили на полтора года домашней химии за комментарий «Ты капитан — тварь» под фотографией участкового

Суд Березовского района Брестской области 19 февраля приговорил местного жителя Виталия Толстяка к полутора годам домашней химии, или ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, из-за комментария «Ты капитан — тварь» под постом в «Одноклассниках» с фотографией сотрудника Барановичского РОВД Сергея Ковша, передает правозащитный центр «Вясна». Об этом же сообщает пресс-служба суда.

Судья Людмила Рудина признала Толстяка виновным в оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Также она обязала отца троих детей, у одного из которых есть инвалидность, выплатить потерпевшему милиционеру 1,5 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. Мобильный телефон, с которого подсудимый отправил комментарий, будет конфискован.

27 августа житель Березы оставил комментарий под фотографией участкового Ковша. Он назвал милиционера «тварью», прочитав, что тот участвовал в разгонах мирных акций протеста после выборов и бил демонстрантов.

На процессе Толстяк говорил, что раскаивается и уже извинился перед милиционером. Более того, он отказался от услуг защитника.