«Заходили даже в сарай — козы не пускали внутрь»; в доме родителей журналистки «Сильных новостей» прошел обыск

В Жлобине в домах родителей и тети журналистки гомельского издания «Сильные Новости» Снежаны Погодиной прошел обыск, сообщает издание.

«Сильные Новости» пишут, что, по словам милиционеров, они искали тех, кто повесил бчб-флаг на одной из соседних улиц. В постановлении было указано, утверждает издание, что обыск провели в рамках уголовного дела о надругательстве над государственным флагом (статья 370 УК).

«Заходили даже в сарай, где были козы. Животные, кстати, не пускали правоохранителей внутрь помещения. Тогда те сказали родителям их убрать, в противном случае угрожали запрыскать им глаза слезоточивым газом», — говорит Погодина.

По ее словам, в доме милиционеры ничего не нашли, соседи не согласились быть понятыми — пригласили двух представителей цыганской диаспоры, которые, как утверждает Погодина, не умеют читать.