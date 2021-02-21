Nexta опубликовал кадры зачистки Минска в первые дни протестов, которые засняли видеокамеры ОМОНа

Youtube-канал Nexta опубликовал видео зачистки Минска в первые дни протестов, которые засняли видеокамеры омоновцев.

На видео, утверждает youtube-канал, попали события, которые произошли в столице в ночь на 10 и 11 августа. В частности, в кадре видна зачистка возле ТЦ «Рига», оцепление на проспекте Машерова и возле стелы.

«Идем, ***** [блин], ***** [по голове] дадим», — слышен на видео голос одного из омоновцев, бегущих по улице Сурганова зачищать район ТЦ «Рига».

«Камни, камни», — вскоре кричит один из омоновцев недалеко от торгового центра.

«Гранаты заряжай», — говорит в ответ другой.

На видео можно увидеть мужчину в светлой рубашке и с рацией, который похож на командира ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабу.