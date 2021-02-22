Молодечненца осудили на 13 лет за нападение с ножом на милиционеров

Минский областной суд приговорил 61-летнего жителя Молодечно к 13 годам в колонии усиленного режима за покушение на убийство милиционера (статья 14 и статья 362 УК) и насилие в отношении сотрудника (часть 2 статьи 363 УК), сообщает МВД.

По версии МВД, 30 августа 2020 года на улице Громадовской в Молодечно милиционеры обратили внимание на пьяного мужчину, который «показывал непристойные жесты». Когда сотрудники приблизились к нему, молодечненец достал два ножа и напал на них.

В итоге одному милиционеру он нанес колотую рану в затылочной области, а второму — резаную рану голени. По заявлению МВД, медосвидетельствование показало 3 промилле алкоголя у мужчины.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 13 лет в колонии усиленного режима с принудительным лечением от хронического алкоголизма. Также он должен выплатить двум милиционером суммарно 5 тысяч рублей компенсации.