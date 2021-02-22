Молодечненец, включивший музыку на акции 9 августа, получил два года химии

Суд Молодеченского района вынес приговор местному жителю Виктору Тавгеню, обвиняемому в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) на акции 9 августа, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Инна Кохановская осудила Тавгеня на два года химии. Такое наказание на прениях для обвиняемого запрашивал прокурор.

Как утверждало обвинение, 9 августа в Молодечно Виктор Тавгень грубо нарушал общественный порядок, а именно «махал руками, включал громко музыку на магнитофоне, создавал искусственное освещение фонариком». До суда Тавгень находился под подпиской о невыезде. Как уточняет «Вясна», за участие в той же акции он уже отбыл административный арест с 12 по 16 августа по статье 23.34 КоАП.

В суде Тавгень не признал вину, так как не считал, что своими действиями он нарушал общественный порядок. 9 августа он не получал замечаний ни от милиции, ни от граждан.