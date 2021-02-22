Против жителя Ельска возбудили уголовное дело за оскорбление сотрудника Дзержинского РОВД

Против 55-летнего жителя Ельска возбудили уголовное дело за оскорбление (статья 369 УК) милиционера Дзержинского РОВД, сообщает пресс-служба МВД.

В сентябре 2020 года в «Одноклассниках» разместили фотографию сотрудника Дзержинского РОВД. Под снимком пользователь соцсети оставил «оскорбительные комментарии».

Милиционер обратился к коллегам: они выяснили, что прокомментировал фотографию 55-летний житель Ельска. На видео, опубликованном МВД, он подтвердил это, извинился перед сотрудником и пообещал, что больше так делать не будет. Против него возбудили уголовное дело об оскорблении (статья 369 УК). Как именно мужчина оскорбил милиционера, пресс-служба не уточнила.