Прокурор запросил 3 года колонии гродненскому таксисту по обвинению в наезде на омоновцев 11 августа

Гособвинитель запросил 3 года лишения свободы для гродненского таксиста Алексея Лапы, которого обвиняют в наезде на двух омоновцев 11 августа (статья 364 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Мужчину задержали 11 августа на площади Декабристов в Гродно. По версии следствия, незадолго до этого обвиняемый «с целью помешать деятельности сотрудников милиции» наехал на них на машине. При этом прокурор Георгий Смольский отметил, что Лапа не участвовал в акциях протеста, а бело-красно-белый флаг «оставлен в салоне пассажиром».

Таксиста обвинил в насилии в отношении милиционера (статья 364 УК). Потерпевшие — сотрудники ОМОН Павел Конон и Артем Логиш. За медицинской помощью они не обращались, но у одного из них после инцидента остались синяк и кровоподтеки.

По версии Алексея Лапы, он с друзьями были в машине на парковке у супермаркета. Когда компания решила уехать, по машине стали бить двое неизвестных в черной одежде — один сзади и один слева. Таксист говорит, что за несколько секунд по автомобилю нанесли около пяти ударов, передает TUT.by.

Пропустив перед собой две машины, водитель начал движение, в этот момент неизвестный начал бить в районе лобового стекла. «Движение я начал после этого удара, вывернул колеса вправо и поехал. Не скажу, что я как-то сильно резко тронулся. Выезжал на первой передаче, то есть в обычном режиме. Я был в шоковом состоянии, не понимал, что происходит, что за люди и зачем они бьют мою машину. Я хотел вырваться из этой ситуации и думал о том, как сохранить мое имущество. В этот момент я заметил, что человек, тот, который был слева, стал перебегать перед машиной. Я и не думал, что он побежит так быстро, не успел затормозить и как-то сообразить. Но никаких знаков об остановке транспорта мне как водителю никто не подавал. Я проехал по парковке магазина и уехал оттуда», — рассказал в суде обвиянемый.

Около площади Декабристов машину Лапы остановили омоновцы. Они достали людей из машины, избили их, а машину разбили. Обвиняемый получил переломы, ушибы и гематомы. Его оперировали в отделении челюстно-лицевой хирургии областной больницы. В заключительном диагнозе указаны перелом челюсти, гайморовых пазух, скуловой кости, носа и многочисленные ушибы. Он ожидает еще одну операцию.