16‑летнего подростка из Гомеля приговорили к 5 годам колонии по делу о «коктейлях Молотова»

Суд Железнодорожного района Гомеля приговорил 16-летнего подростка Никиту Золотарева к 5 годам воспитательной колонии за участие в массовых бепорядках (статья 293 УК), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (статья 295-3 УК) и насилие в отношении милиционера (статья 364 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Кроме него по делу проходят Дмитрий Корнеев — суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима — и Леонид Ковалев; ему назначили 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Последнего обвиняют еще и в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (статья 172 УК).

В суде Никита Золотарев рассказывал, что силовики избивали его в августе и 29 декабря в Гомельском СИЗО. Кроме того, у подростка эпилепсия.

По версии следствия, Ковалев изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр Гомеля и спрятал в одном из дворов. 10 августа он приехал в район проведения протестных митингов, где познакомился с Корнеевым и Золотаревым. Ковалев передал им «коктейли Молотова» для того, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их поджечь городской автобус или автозак. Корнеев бросил коктейль Молотова на улице Ленина — бутылка упала возле военных и разбилась об асфальт; Золотарев убежал.

Как утверждала пресс-служба, Ковалев являлся одним из администраторов регионального сообщества «ЧП Гомель» и «заодно намеревался снять сенсационное видео о протестах для повышения рейтинга новостной ленты».