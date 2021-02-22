ОМОН задержал четырех человек за скрытие номерных знаков авто бчб‑символикой

21 февраля под Минском ОМОН задержал четырех беларусов, которые хотели сфотографироваться с бело-красными-белыми флагами, сообщает пресс-служба МВД.

По заявлению милиции, причиной выезда ОМОН стало сообщение о том, что около свалки в микрорайоне Чижовка «неизвестные скрывают номерные знаки на автомобилях незарегистрированной символикой».

В итоге задержали 33-летних Игоря Токарева и Алексей Гацкого, 21-летнюю Анну Лаппо и 26-летнюю Валентину Колесникову. МВД заявляет, что они активно сопротивлялись и пытались скрыться в лесу. Задержанные на камеру сказали, что хотели сделать фото и видео с бело-красно-белыми флагами и проехать с ними по городу.

Как передает правозащитный центр «Вясна», у задержанных дома провели осмотры и конфисковали телефоны.

Всех признали виновными в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП). Судья Анастасия Ачалова приговорила Гацкого к 15 суткам ареста, а Колесникову как мать двоих несовершеннолетних — к штрафу в 30 базовых величин. Судья Марина Климчук осудила Токарева и Лаппо к 15 и 13 суткам ареста соответственно.