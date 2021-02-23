Минчанина, который 9 августа несколько раз ударил машину ГАИ, приговорили к 4 годам лишения свободы
Минчанина, который 9 августа несколько раз ударил машину ГАИ, приговорили к 4 годам лишения свободы
23 февраля 2021, 21:01
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Суд Московского района Минска приговорил 33-летнего Александра Деркача к 4 годам лишения свободы, сообщает правозащитный центр «Вясна». Он признан виновным по трем статьям: участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), угрозе насилия милиционеру (статья 364 УК) и умышленном повреждении имущества (статья 218 УК).

Как сообщают правозащитники, 9 августа Деркач находился на перекрестке улицы Заславской и проспекта Машерова в Минске. По версии обвинения, там он принимал участие в несанкционированном митинге, хлопал в ладоши, выкрикивал лозунги, после чего вышел на дорогу, остановил автомобиль ГАИ и несколько раз ударил по машине. Кроме этого, утверждает прокурор, он нецензурно выражался в адрес сотрудника ГАИ Андрея Дубовича и показал ему средний палец.

Деркача задержали 21 октября у себя дома. Имущественный вред был оценен в 2204 рубля.

На суде обвиняемый сказал, что в тот день на проспекте Машерова увидел скопление людей — ему стало интересно, он решил остаться посмотреть, что происходит, пишет «Вясна». Деркач говорит, что не выкрикивал лозунги и не хлопал в ладоши, а на дорогу выбежал, когда начались взрывы и начали ездить скорые.

«Испугался, были очень громкие взрывы, которых я за свои 33 года никогда в Минске не видел. Я выбежал в шоковом состоянии», — говорит он.

По его словам, на дороге он увидел машину ГАИ и поднял руку, чтобы его не сбили. Деркач признал, что показал средний палец показал гаишнику, после чего три-четыре раза хлопнул ладонью по капоту.

Как сообщают правозащитники, в последнем слове обвиняемый сказал, что в совершенном раскаивается, извинился перед сотрудником ГАИ за то, что напугал его своими действиями, обещал не нарушать законы.

Дубовичу Деркач выплатил 700 рублей как компенсацию морального вреда.

     
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