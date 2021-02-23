ГУБОПиК задержал гомельчанина, который в августе заменил на флагштоке государственный флаг на бело‑красно‑белый

В Гомеле ГУБОПиК задержал 22-летнего местного жителя, который 16 августа на площади Ленина снял государственный флаг и повесил вместо него бело‑красно‑белый, пишет телеграм-канал пресс-секретаря МВД.

Как сообщает ведомство, против него возбудили уголовное дело по статье о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК).

В декабре за этот же эпизод по той же статье осудили 24-летнего гомельчанина. Суд Центрального района Гомеля назначил ему два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.