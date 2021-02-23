IIHF: Беларусь сотрудничает с международной федерацией хоккея в расследовании в отношении Дмитрия Баскова

Международная федерация хоккея (IIHF) заявила, что Беларусь сотрудничает с дисциплинарным советом организации в рамках расследования в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова и его возможной роли в убийстве Романа Бондаренко. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Беларусь согласилась сотрудничать с IIHF и дать оценку всем свидетельским показаниям, видео и другим доказательствам, чтобы оказать содействие в расследовании IIHF. Они признали серьезность обвинений и пообещали собрать все возможные факты», — заявила Международная фередация хоккея.

Как сообщает Deutsche Welle, в IIHF не смогли назвать точную дату завершения расследования и сообщили, что ожидают информацию от генерального прокурора Беларуси, которая поможет в расследовании.

Вечером 11 ноября неизвестные в штатском приехали срезать бело-красные ленточки в минский двор, известный как «Площадь Перемен». 31-летний Роман Бондаренко вышел на улицу и попытался вмешаться в происходящее. Его избили и увезли на микроавтобусе в неизвестном направлении. 12 ноября он поступил в больницу с отеком мозга и в тот же день умер.

Что происходило на «Площади Перемен» перед смертью Романа Бондаренко. Камеры видеонаблюдения против версии МВД и СК

Позже издание Tribuna писало о схожести двоих неизвестных, срезающих ленточки, с Басковым и многократным чемпионом мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрием Шакутой.

В январе инициатива BYPOL сообщила о проведении «предварительной проверки» по факту смерти минчанина Романа Бондаренко. По утверждению инициативы, среди участников событий 11 ноября были Шакута, Басков, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, ведущая Белтелерадиокомпании Анна Эйсмонт, хоккеист Павел Волчек и его супруга Жанетта.

18 февраля по факту смерти Романа Бондаренко было возбуждено уголовное дело.

Расследование IIHF началось в декабре 2020 года. 22 февраля Беларуский фонд спортивной солидарности направил официальный запрос в IIHF относительно статуса расследования в отношении Баскова. В письме, адресованном IIHF, фонд «выразил сомнение, что организация должным образом расследует дело.