Суд назначил антифашисту Владиславу Зеневичу три года химии за участие в марше на Куропаты

Суд Ленинского района приговорил 20-летнего антифашиста Владислава Зеневича к трем годам химии по статье о грубом нарушении порядка (342 УК) за участие в «Марше против террора» 1 ноября, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, 1 ноября Зеневич участвовал в «несанкционированном мероприятии», выкрикивал лозунги, поднимал руки, находился в первых рядах мероприятия и выходил на проезжую часть. При этом он не реагировал на требования сотрудников милиции, а его действия повлекли нарушение работы общественного транспорта.

Сам Зеневич не признал вину, а в суде отказался давать показания, пользуясь правом не свидетельствовать против себя. Во время следствия Зеневич рассказал, что его задержали, когда он возвращался домой.

Как пишет «Вясна», в суде просмотрели видеозапись, сделанную в месте инцидента.

«Судья была уверена, что в один из моментов на нем можно разглядеть лицо обвиняемого, поднимающего два пальца вверх. Также на видео виден момент, когда человек сошел на проезжую часть», — пишут правозащитники.

При этом, по мнению адвоката, в материалах дела отсутствуют доказательства вины Зеневича. По его замечанию, обвиняемый не мог находиться в указанном в месте, поскольку согласно протоколу задержания по административному делу по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), в это время он был задержан.

«Все обвинение строится на двух видеозаписях. Причем нельзя точно сказать, что на них — именно мой подзащитный», — считает защитник.

«Минсктранс» попросил взыскать с Зеневича имущественный ущерб в размере 10 тысяч 689 рублей 76 копеек. Он не признал иск организации.

Как пишет «Вясна», антифашиста задержали 30 ноября, при этом ранее его также задерживали на марше 1 ноября и сильно избили. На следующий день ему присудили штраф в 30 базовых величин, а в его квартире проведели обыск.

«Вясна» и еще пять правозащитных организаций признали Зеневича политзаключенным.