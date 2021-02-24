В интернете появилось видео жесткого задержания людей в супермаркете «Алми» во время протестов

Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал 14-минутное видео с грубым задержанием силовиками в полном обмундировании людей в супермаркете «Алми».

Авторы утверждают, что это произошло 11 августа, а указанное на самом видео 9 августа — ошибка. Действительно, вечером 11 числа очевидцы сообщали о задержаниях в супермаркете «Алми» на Каменной горке, где был один из очагов протеста.

В начале видео показан вход в магазин, где столпились люди, очевидно, из-за протестов и их разгона на улице. Через минуту в помещение забегают десятки силовиков в черной форме с бронежилетами и шлемами и начинают задерживать мужчин, при этом избивая их дубинками.

На 0:55 справа в кадре человек в форме успокаивает ребенка и уговаривает его сесть на пол. На 1:17 другой силовик грубо оттаскивает, не поднимая с пола, девушку в другую часть помещения, потом ей говорят сесть у стены.

На 2:05 в кадре появляется девушка с пакетом, которая активно указывает на лежащего мужчину, видимо, доказывая, что он пришел в магазин вместе с ней. Тем не менее мужчину задерживают.

На 4:00 среди выходящих из магазина людей идет парень в майке без рукавов. Силовик в камуфляже, который, судя по всему, руководил задержаниями, хватает мужчину, что-то ему говорит и приказывает задержать — парню заламывают руки, его выводят из помещения.

Дальше в видео показаны кадры задержаний внутри магазина, в том числе посреди торгового зала. На 8:52 по залу ходит мужчина с товаром в руке. Он пытается что-то сказать силовикам, но те толкают его на пол, кладут товар на полку, а человека задерживают.

В кадр попал и мужчина, который смог избежать задержания. Когда на 9:34 силовики забегают в магазин, взрослый мужчина с двумя женщинами сидят за столиком кафетерия. Его грубо кладут лицом в пол. Через 15 секунд другой силовик поднимает его, чтобы задержать, но мужчина указывает на женщин, что-то говорит — и его отпускают. Позже он сам вышел из магазина.