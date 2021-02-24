Блогеру MozgON предъявили обвинение в подготовке к участию в массовых беспорядках

Блогеру Владимиру Цыгановичу (MozgON) предъявили новое обвинение по статье 13 и части 2 статьи 293 УК (подготовка к участию в массовых беспорядках), пишет «Вясна»

«Допросов по существу нет, хотя по делу работают около 50 следователей. Да, после того, как я сказал, что живу по законам природы, т.к. другие законы у нас не работают, меня на месяц отправили в Новинки, проверять все ли в порядке с головой. Сейчас проводят психолого-лингвистические экспертизы роликов, пытаются найти к чему доколупаться», — пишет блогер в записке.

Цыгановича задержали 9 июня 2020 года для отбытия 15 суток ареста, которые вынесли в марте. 15 июня его наказали дополнительными 15 сутками. 26 июня перевели в СИЗО-1 и предъявили обвинение по «делу Тихановского». Блогера обвинили в подготовке участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 2 статьи 342 УК).