На участницу чата «Скандинавия» составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), пишет Белта. Кроме протокола, ей вынесли предупреждение в соответствии с законом «О противодействии экстремизму».

«Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 33-летнюю жительницу Минска во время оперативно-разыскных и профилактических мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь. С августа 2020 года по настоящее время женщина участвует в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске, администрирует Telegram-чат "Скандинавия" (200 подписчиков), активный участник "Малиновка-1" (950 подписчиков)», — рассказали в МВД.

«Состояла в телеграм-каналах таких как "Скандинавия", "Достопримечательности" в которых обсуждались предстоящие действия на ВНС. Время выхода на массовые мероприятия и иные действия, которые предлагалось предпринять в эти дни. Предлагаю всем, и призываю всех к тому, чтобы не проявлять свою гражданскую позицию такими путями, как массовые марши, которые влекут за собой большое количество пострадавших с одной и со второй сторон. <…> Хотелось бы отметить, что в милиции работают крайне приятные и хорошие люди. Никто никого не пытает, ни к чему не принуждает», — говорит минчанка в опубликованном на канале МВД видео.