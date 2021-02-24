Адвоката Созончука хотят лишить лицензии из‑за отказа от подписки о неразглашении по делу блогера Козлова

Адвоката Владимира Созончука хотят лишить лицензии из‑за отказа дать подписку о неразглашении материалов следствия по делу блогера Дмитрия Козлова («Серый кот»). Об этом адвокат рассказал «Медиазоне».

«Дисциплинарная комиссия [Минской городской коллегии адвокатов] постановила признать, что адвокат отказался дать следственному органу подписку о неразглашении данных предварительного следствия, и тем самым нарушил право на защиту блогера Козлова», — сказал адвокат.

По словам Созончука, решение дисциплинарной комиссии Минской городской коллегии адвокатов утверждается Советом городской коллегии адвокатов, и это ведет к завершению его лицензии.

Созончук был одним из адвокатов журналистки «Белсата» Катерины Андреевой, защищал Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова («Серый кот»).