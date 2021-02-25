Жительница Гомеля получила 90 суток ареста за шесть судов по статье 23.34 КоАП

Суд Новобелицкого района Гомеля осудил 30-летнюю Анастасию Перевощикову на 15 суток ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (статья 23.34 КоАП), сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на «Белапан».

По словам матери, девушку обвинили в том, что «либо 24, либо 25 декабря Настя где-то сфотографировалась с флагом». Однако мать утверждает, что ее дочь в этот день никуда не выходила, потому что праздновала с семьей Рождество. Адвокат подал ходатайство, что если инцидент произошел 23 или 24 декабря, то уже прошел разрешенный срок для обвинения, но судья ходатайство отклонил.

Для девушки это шестой суд за месяц. В каждом случае ее приговаривали на очередные 15 суток. Таким образом девушка отсидит 90 суток.

Как рассказали TUT.BY родственники девушки, первый раз девушку задержали 20 января. Силовики провели обыск в ее квартире, а также в квартире дедушки. «У них было постановление прокурора, искали флаг районный. Нашли обычный БЧБ, забрали, также забрали компьютер. А через два дня Настю задержали — прямо в квартире у дедушки, когда она пришла навестить его», — рассказала мать девушки Елена.

6 февраля девушку освободили, а через два дня вновь пригласили на беседу в милицию, где на нее составили протокол по статье 23.34 КоАП, а суд приговорил ее к 15 суткам. По словам матери, на Перевощикову составляют протоколы за акции, на участие девушки в которых указывают очевидцы на допросах в милиции: «Плюс в соцсетях есть фото с флагом, на которых не видно никого, но в милиции решили, что там Настя».

24 февраля, когда девушка должна была выйти из ИВС, родственники выяснили, что у нее прошли суды 16, 18 и 22 февраля. Во всех судьи осудили Перевощикову на 15 суток.

Мать отмечает, что в ИВС «ни передачи нормально не принимают, ни бумагу для писем не передают, ни сами письма».