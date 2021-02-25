Блогера Руслана Линника задержали по обвинению в оскорблении милиционеров

Youtube-блогера Руслана Линника обвинили в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) за его ролики в интернете, сообщает пресс-служба МВД.

Информация о его задержании появилась 23 февраля, однако официальные лица этого не подтверждали. По сообщению МВД, 38-летний блогер вел «конспиративный образ жизни» и часто менял место жительства.

Как рассказал TUT.BY отец Линника, в квартире родителей блогера 20 февраля прошел обыск, но о задержании сына в тот момент им ничего не сообщили. Позже от адвоката отец узнал, что Линник находится на Окрестина.

На блогера завели уголовное дело об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) за октябрьский ролик, в котором блогер грубо высказывался о милиционерах. МВД сообщает, что Линник «раскаялся в содеянном и признал свою вину».

Руслан Линник — беларуский политический видеоблогер, на его канале почти 90 тысяч подписчиков. В своих роликах мужчина комментировал ситуацию в Беларуси. В июле 2020 года он рассказывал, что за ним, вероятно, ведется слежка.