Бывшего сотрудника МЧС приговорили к 4,5 годам лишения свободы за «участие в массовых беспорядках» 10 августа

Суд Фрунзенского района приговорил бывшего сотрудника МЧС, 26-летнего Григория Давыдова к четырем с половиной годам колонии усиленного режима, сообщает правозащитный центр «Вясна». Судья Юлия Близнюк признала его виновным в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК).

По версии обвинения, 10 августа 2020 года возле ТЦ «Рига» Давыдов совершил не менее трех бросков неопределенными предметами в сторону проезжей части и спецтранспорта.

На одном из заседаний в суде посмотрели видео случившегося. Гособвинитель Алина Касьянчик говорила, что на кадрах мужчина, похожий на обвиняемого Давыдова, замахивается «неустановленным предметом». Потерпевших по делу нет.

Григорий Давыдов не признал вину и в суде отказался от дачи показаний. В ходе следствия он говорил, что не принимал участи в беспорядках и ушел, как только милиция начала разгонять людей.