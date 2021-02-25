ГУБОПиК вынес предупреждения трем минчанкам за активность в телеграме

За два дня сотрудники ГУБОПиК вынесли предупреждения в соответствии с законом «О противодействии экстремизму» трем минчанкам за активность и администрирование телеграм-каналов.

25 февраля ГУБОПиК вынес предупреждение 22-летней девушке, которая, по словам МВД, администрировала телеграм-канал «БДУ Ассоциация 97%» и чат «БДУ 97%», где призывала «к участию в несанкционированных акциях протеста», сообщает «Белта». Как рассказали в МВД, девушка работает ассистентом аудитора в консалтинговой компании «БДО».

В тот же день в провластном телеграм-канале «Ваши сливы» опубликовали видео, в котором девушка, стоя на фоне красно-зеленого флага, извиняется за то, что «неоднократно делилась непроверенной информацией и слухами» с «деструктивным телеграм-каналом "Мотолькопомоги"». Это финансовый аналитик Юлия Локоткова, CEO стартапов OpenBusiness, PingFin и Graime. Сообщается, что 33-летней минчанке также вынесли предупреждение.

24 февраля сотрудники задержали 33-летнюю девушку, которой вменяют администрирование чата «Скандинавия» и активное участие в чате «Малиновка-1». На нее составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Также девушка извинилась на камеру, а видео опубликовали на Youtube-канале МВД.