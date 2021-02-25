Девушку, укусившую омоновца при задержании в троллейбусе, приговорили к восьми месяцам колонии

Суд Центрального района Минска приговорил Наталью Раентову к восьми месяцам колонии, сообщает правозащитный центр «Вясна». 29 августа Раентова укусила омоновца во время задержания в троллейбусе.

Ранее прокурор запрашивал для девушки два года лишения свободы. С учетом времени, проведенного под стражей, ей осталось отбыть в колонии три месяца, уточняет «Вясна».

Раентова проходит обвиняемой по делу о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел (статья 364 УК), вину она не признает. Потерпевшим признан старший прапорщик ОМОНа ГУВД Андрей Хомич — согласно материалам дела, укус девушки нанес ему гематомы. В суде омоновец заявил гражданский иск о возмещении вреда в размере 2 000 рублей. Он пояснил, что его страдания выразились в том, что видео «попало в соцсети "Каратели"», и от этого пострадали его близкие.

Сама Раентова отказалась отвечать на вопросы суда, поэтому гособвинитель зачитывал ее показания, данные в ходе предварительного следствия. Ее адвокат ходатайствовала о проведении судебно-психологической экспертизы, ссылаясь на то, что Раентова во время укуса находилась в состоянии аффекта, в том числе обмочилась. Результаты экспертизы показали, что во время происшествия он могла осознавать свои действия.

Согласно материалам дела, задержание Натальи Раентовой и ее брата Александра 29 августа осуществляли четыре сотрудника ОМОНа, однако Хомич на суде отказался называть их фамилии. По его словам, брата и сестру стали задерживать, «потому что они были координаторами толпы».

1 сентября брата и сестру арестовали на 15 и 12 суток соответственно за участие в «несанкционированном митинге».