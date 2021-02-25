18‑летнего жлобинчанина осудили на 3 года колонии за брошенный в милицейскую машину камень

Суд Жлобинского района приговорил 18-летнего местного жителя Александра Киселева к трем годам колонии за грубое нарушение порядка (статья 342 УК) и насилие либо угрозу применения насилия в отношении милиционера (статья 364 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Евгений Ерофеев признал Киселева виновным в участии в грубом нарушении порядка на акции в ночь с 11 на 12 августа в Жлобине. Кроме того, суд посчитал доказанным факт, что тогда Александр Киселев бросил камень в милицейский спецтранспорт.

Киселев в суде признал участие в акции, но полностью не признал обвинение по статье 364 УК.

«Я лично не кидал в автомобиль ГАИ камни и никого не призывал этого делать. Я вышел, потому что против незаконных и жестких задержаний. У меня задержали несовершеннолетнего знакомого, который не участвовал в акциях. Толпа скандировала: "Опускай щиты". И я поддерживал людей», — говорил Киселев.

Один из потерпевших милиционеров в суде говорил, что не видел, кто кидал камень в машину милиции. По его словам, в ней был видеорегистратор, но он не знает, есть ли запись, на которой запечатлены события того вечера.