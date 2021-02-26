В АП предложили ввести уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий

В администрации президента предложили ввести уголовную ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). Информация об этом появилась на национальном правовом портале.

Также в УК планируется включить новые статьи и составы преступлений, которыми предусматривается ответственность за экстремизм, распространение владельцем Интернет-ресурса запрещенной информации, производство (ввоз, сбыт) фальсифицированных медпрепаратов, а также незаконный сбор и распространение персональных данных. Это будет сделано в рамках «обеспечения дополнительной охраны конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан».

«Документ носит крайне важный характер как для государства, так и для простых людей. Группой фактически в режиме "нон-стоп" велась доработка законопроекта, в том числе с учетом поступивших многочисленных предложений заинтересованных», — отметил глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко.