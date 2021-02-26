Трое байкеров получили сроки до трех лет колонии за потасовку с милиционерами возле минского ТЦ «Европа»

Суд Советского района Минска приговорил троих байкеров к реальным срокам до трех лет колонии за потасовку осенью у торгового центра «Европа» с милиционерами, которые пытались задержать их знакомого, передает правозащитный центр «Вясна».

Судья Александр Волк признал байкеров виновными в насилии над сотрудниками милиции (статья 364 УК).

Андрей Иванюшкин получил 2,5 года колонии общего режима, а Никита Афанасьев и Никита Третьякевич — по три года колонии. Помимо этого, Афанасьева и Третьякевича обязали выплатить компенсацию в размере 2 тысяч рублей одному из потерпевших.

19 сентября 2020 году у торгового центра «Европа» люди в гражданской одежде стали задерживать одного из байкеров, остальные начали его защищать.