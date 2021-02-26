Бывшего главу могилевского филиала «Белгазпромбанка» осудили на три года колонии

Суд Октябрьского района Могилева приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего директора Могилевской областной дирекции «Белгазпромбанка» Сергея Кармызова, сообщает БЕЛТА.

Помимо этого, его оштрафовали на 300 базовых величин и лишили права в течение 5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными работами.

Кармызова обвиняли в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб в крупном размере (часть 2 статьи 426 УК).

Сергея Кармызова задержали 12 июня 2020 года. По версии следствия, будучи замдиректора Могилевской областной дирекции «Белгазпромбанка», он уговорил знакомую взять в его банке кредит для бизнесмена Владимира Новикова, чтобы обеспечить стабильную работу его фирмы. За успешно оформленную сделку Кармызов должен был получить 10% от суммы кредита.

Подсудимый частично признал вину: он подтвердил, что попросил знакомую взять кредит для бизнесмена, но не согласен, что действовал из корыстных личных побуждений, и настаивает, что исходил из интересов банка.

Суд над Виктором Бабарико

На момент задержания Кармызов был членом инициативной группы бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который планировал избираться в президенты. Через несколько дней после Кармызова силовики задержали и самого Бабарико, когда тот ехал в Центризбирком сдавать подписи для выдвижения. Его и шестерых заместителей банкира обвинили в получении взятки в особо крупном размере. 17 февраля суд начал рассматривать дело Бабарико — с лета он находится в СИЗО.