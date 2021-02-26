В Минске наблюдателя приговорили к двум годам химии по делу о клевете из‑за рассказа о фальсификациях на выборах в 2019 году

Суд Заводского района Минска приговорил к двум годам химии, или ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение, 36-летнего бизнесмена Александра Агрейцовича, который был наблюдателем на выборах в Палату представителей в 2019 году и рассказал о фальсификациях, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на самого осужденного.

Судья Дмитрий Остапенко признал Агрейцовича виновным в клевете (статья 188 УК). При этом прокурор запрашивал лишь год химии.

По версии обвинения, минчанин оклеветал членов избирательной комиссии — 12 сотрудниц школы № 187. Поводом для такого обвинения стало видео на YouTube-канале «Дневники наблюдателя», в котором Агрейцович называл членов комиссии фальсификаторами и утверждал, что они во время досрочного голосования подделали документы. Таким образом, сочли в прокуратуре, мужчина опубликовал заведомо ложные сведения о членах комиссии, которые порочат их честь и достоинство.

Сам подсудимый говорил, что находил несоответствия в подсчете голосов и не раз сообщал об этом избирательной комиссии. Он даже привел точные цифры по голосованию, в которых были расхождения. Тем не менее он извинился перед членами комиссии, хотя отметил, что видео было «юмористическим». Но в последнем слове он не признал вину: «Я уверен, что выборы сфальсифицированы. 11 человек из комиссии потом были в комиссии по президентским выборам: по их данным, на парламентские выборы в основной день пришло больше людей, чем на президентские — о чем тут говорить. Администрация уничтожила единственные документы, которые подтверждали фальсификацию на выборах: списки избирателей, имеющих право голоса».

Члены комиссии в суде настаивали, что фальсификаций не было.