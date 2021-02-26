Двух минчан приговорили к трем годам химии за инсталляцию с фото главы МВД и председателя Совета Республики

Суд Октябрьского района Минска приговорил к трем годам химии Дениса Заянчевского и Максима Татьянка за инсталляцию в виде чучел с фотографиями председателя Совета Республики Натальи Кочановой, главы МВД Ивана Кубракова и омоновца в балаклаве на фоне бело-красно-белого флага, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Александр Руденко признал их виновными в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Молодые люди установили инсталляцию в ночь на 21 ноября в Полоцком переулке в районе Института культуры. По версии следствия, так они выразили пренебрежение к обществу и умышленно с особым цинизмом унизили честь и достоинство должностных лиц.

Заянчевский полностью признал вину. Он говорил, что участвовал в акции, чтобы поддержать арестованных в августе и сентябре по политическим мотивам.

Татьянок признал свою вину частично. Подсудимый подтвердил, что присутствовал на месте инсталляции, но отрицал, что хотел кого-либо оскорбить или унизить. Он уточнял, что заинтересовался созданием инсталляции, поскольку хотел получить опыт, будучи работником рекламного агентства, а политикой не интересуется. Раньше он был волонтером Красного креста, а в августе оказывал помощь пострадавшим протестующим.