Виктор Лукашенко избран президентом НОК Беларуси

Виктор Лукашенко избран президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, пишет «Белта».

Виктор Лукашенко с апреля 2019 года исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран Олимпийским собранием на этот пост.

C мая 1997 года президентом НОК являлся Александр Лукашенко.

7 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что Лукашенко запрещено участие в мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры. По сообщению представителя МОК Кристиана Клауэ, это решение распространяется на членов исполкома НОК Беларуси, в том числе Виктора Лукашенко.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом», — прокомментировал Александр Лукашенко санкции.