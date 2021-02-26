У редактора «Виртуального Бреста» Андрея Кухарчика прошел обыск по делу о массовых беспорядках (статья 342 УК) 13 сентября , пишет БАЖ.

«Изъяли смартфон и компьютер, я сам дома, все хорошо, все было суперкорректно. Показали постановление, дали прочитать но я только ФИО следователя переписал и по какому делу, статус как-то не посмотрел, это же 7 утра, а переснять не дали», — рассказал Кухарчик «Медиазоне» подробности обыска.

13 сентября водивших хоровод на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова демонстрантов разогнали водометом. В «хороводном деле» больше 50 фигурантов, их судят группами по десять человек.

26 января Госконтроль пришел с осмотром в квартиры директора и издателя брестского издания «Бинокль».