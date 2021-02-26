Минчанина приговорили к двум годам колонии за акцию, во время которой был сломан водомет

В Минском суде Центрального района 26-летнему Евгению Дмитриеву назначили два года лишения свободы в колонии общего режима за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), пишет «Вясна».

Согласно обвинению, Дмитриев 4 октября был на несанкционированном мероприятии, где стоял в сцепке с другими гражданами, выходил на проезжую часть, принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. К тому, же обвиняемый бросил в водомет с сотрудниками милиции неустановленный предмет (статья 364 УК)

Потерпевшими по делу признаны водители водомета Николай Глухоторенко и Евгений Лошковский.

На суде Глухоторенко сказал, что видел как люди бросали бутылки с водой, камни в водомет, однако спецтранспорт имеет бронестекло, решетку, цистерна с водой мелаллическая. Потерпевший не испытывал угрозу своей жизни. Он отметил, что обвиняемого и броска металлической трубой не видел, никаких требований к Дмитриеву не заявляет и не настаивает на наказании.

«Кто-то открыл боковые отсеки автомобиля и начал дергать краны. Вода начала бить фонтаном в воздух. Пришлось покинуть участок», — рассказал водитель.

«Я не плохой человек и уж точно не преступник. Работал в структуре МЧС пожарным-спасателем. Я первый раз в жизни оступился и обязуюсь больше так не поступать. Хочу обратиться к тем, кто пришел сегодня меня поддержать, тем, кто поддерживал меня и помогал все это время: спасибо всем огромное за все, что вы для меня делаете, знайте, что я вас всех очень сильно люблю и крепко вас всех обнимаю, помните, что никто не забыт и ничто не забыто. Быть добру!» — сказал в последнем слове Дмитриев.

Гособвинитель просил суд наказать обвиняемого по статье 364 УК — двумя годами лишения свободы, по части 1 статьи 342 УК — одним годом лишения свободы, и окончательно назначить два года лишения свободы в колонии общего режима. Обвинение по статье 364 сняли, Дмитриеву назначили два года лишения свободы в колонии общего режима