Футбольные фанаты нескольких беларуских клубов объявили о бойкоте матчей

Фанаты нескольких беларуских футбольных клубов объявили в соцсетях о бойкоте матчей из-за «политической ситуации в стране», пишет «Трибуна».

Отказались посещать матчи фанаты БАТЭ, «Шахтера», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно», «Немана», «Торпедо-БелАЗ», минского «Торпедо».

«Бойкот продолжается, господа фанаты. Пока не стабилизируется политическая ситуация в стране. Не будет домашнего сектора, так же , как выездного! С уважением, администрация группы!» — написали фанаты «Витебска».

Фанаты брестского «Динамо» объявили, что «вернуться на сектор в сложившихся условиях» не могут.

«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями».