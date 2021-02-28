Милиция о задержании 25 человек под Молодечно: они собирались сжечь чучело в цветах национального флага

Милиция отчиталось о задержании 25 человек на коттеджном участке в Молодечненском районе из-за того, что они «собирались сжечь на Масленицу чучело в цветах национального флага», сообщает «Интерфакс-Запад». Само задержание, по информации правозащитного центра «Вясна», произошло 27 февраля.

«При себе у участников была бчб-символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов», — рассказала «Интерфакс-Запад» официальный представитель УВД Минского облисполкома Александра Попова.

Как пишет агентство, задержанных доставили для разбирательства в Молодечненский РОВД.

«В отношении них составлены административные протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. Кроме того, их действиям, зафиксированным на видео, будет дана уголовно-правовая оценка», — уточнила Попова.

Как сообщали правозащитники «Вясны», 27 февраля под Молодечно задержали группу людей. Всего центру известны имена 17 из них.

«Компания приехала из Минска на отдых-вечеринку по случаю окончания весны. По предварительной информации, их задержали на коттедже между Молодечно и Раковом. 20 человек были доставлены в Молодечненский РОВД, где на них составили протоколы по ст. 23.34 КоАП. До суда их содержат в местном РОВД: передачи и лекарства не принимают», — писала «Вясна».