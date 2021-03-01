Витеблянина с онкологией осудили на 3,5 года за распыленный в автозаке газовый баллончик

Витебский суд Первомайского района осудил на 3,5 года лишения свободы Владимира Малаховского за насилие в отношении милиционера (статья 364 УК), пишет «Радые Свабода». Кроме лишения свободы, его обязали выплатить по тысяче рублей трем пострадавшим милиционерам.

По версии обвинения, Малаховский принял активное участие в несанкционированном шествии, пытался нанести травматические удары по разным частям тела милиционеров, цеплялся за форму, повредил ее и завладел милицейским жетоном. После задержания, он распылил газ из баллончика в сторону сотрудников.

Больного онкологией Малоховского задержали 13 сентября во время разгона акции протеста. При себе у него был газовый баллончик. Жена Ирина рассказала, что он носил его с собой после того, как около поликлиники на него напала собака. По ее словам, когда он пошел на митинг, то забыл оставить баллончик дома.

«Его задержали, бросили в автозак, избили, но не осматривали вещи. В какой-то момент он как-то приспособился и достал баллончик, чтобы спрятать, но милиционер это заметил и взял баллончик, а потом сам на него нажал. Пырснуло газом, после этого милиционер начал кричать, будто его хотели отравить. Но зачем мужу делать это внутри автозака? Он это и говорил суду, что не он распылил, а милиционер. Причем после этого, его в автозаке начали избивать сильнее», — сказала жена Малаховского.

Малаховская рассказала журналистам, что муж четыре раза перенес химиотерапию, а в Витебском СИЗО-2 он простудился.