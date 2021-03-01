Муж издателя журнала о Бресте «Бинокль» задержан на 72 часа; возбуждено уголовное дело

В Бресте задержали на 72 часа Павла Гаращенко — мужа издателя журнала о Бресте «Бинокль» Дарьи Гаращенко, пишет «Еврорадио». Возбуждено уголовное дело.

«Сегодня у них дома и в офисе фирмы мужа был обыск. Подробностей и результатов пока нет, муж побывал на допросе и сейчас задержан», — рассказала главный редактор «Бинокля» Ксения Петрович.

26 января Госконтроль пришел с осмотром в квартиры директора и издателя брестского издания «Бинокль». С тех пор сайт и социальные сети издания не обновлялись.