В лидском суде задержали активистку движения «За свободу» Ольгу Быковскую; позже перед ней извинились и отпустили

Члена Совета Движения «За Свободу» Ольгу Быковскую задержали в суде Лидского района, сообщил журналист Павел Быковский. В 19:40 стало известно, что ее отпустили.

Быковская успела рассказать «Медиазоне», что участковый нашел ее в суде в Лиде, куда она пришла как свидетель, и намерен задержать:

«Я сидела ждала вызова в зал суда как свидетель, ко мне подошел участковый Рябушко, он представился и сказал, что я задержана по статье 24.23 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Я попросила хотя бы возможность выступить в суде, мне разрешили, сижу жду. Сказали, что потом меня задержат».

Быковская приехала на процесс над журналистом-фрилансером и членом движения «За свободу» Юрием Дешуком.

«Дело это завели после того, как Витольда Ашурка судили, криминалку завели почему-то, и еще сверху административку. Я там была как журналист, писала после этого материал», — рассказала Быковская.

В 19:40 стало известно, что Ольгу Быковскую отпустили. Она рассказала «Медиазоне» что происходило все это время.

«Сам этот майор Рябушко несколько раз изучал документы, пытался разобраться, что такое "БелаПАН", потому что не знал, смотрел сайт. Было видно, что он собирался оформлять [нас]. Начал записывать все данные, перепроверять, сказал, что отправлял мне повестку, и я уже готовилась, что меня заберут на сутки. Но пришло какое-то его руководство, они взяли удостоверение от "БелаПАНа", проверяли его минут 30-40, потому вызвали Рябушко. Тот попросил прощения и сказал, что никаких претензий ко мне нет — и отпустил», — рассказала Быковская.

По словам Быковской, другого свидетеля, Евгения Лукашевича, забрали и оформляют на сутки.

18 января в Лиде огласили приговор активисту Витольду Ашурку. Суд признал его виновным в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), насилием над милиционером (статья 364 УК) и отправил в колонию на пять лет. Лидчане, пришедшие поддержать земляка, эмоционально восприняли приговор и кричали суде «Позор!». 20 января в суде Лидского района задержали восемь человек; троих опросили по уголовному делу о хулиганстве.

Обновлено в 19:40. Добавлен комментарий Быковской после освобождения.