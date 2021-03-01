Политика Николая Козлова вызвали в Партизанский РУВД и отправили отбывать ранее назначенные 15 суток ареста

Председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова вызвали в Партизанский РУВД для составления протокола по статье о неповиновении требованию следователя (статья 24.3 КоАП) за отказ давать подписку о неразглашении по «делу Координационного совета», пишет «Вясна». Оттуда его отправили отбывать ранее назначенные 15 суток ареста на Окрестина.

12 января на Козлова составили первый протокол по статье 24.3 КоАП, 18 февраля его осудили по нему на 15 суток. Тогда политика не задержали.