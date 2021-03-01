С 1 марта милиция может задерживать по административному делу матерей несовершеннолетних детей только на три часа

1 марта начал действовать новый Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях (ПИКОаП). Согласно ему, милиция не может задерживать по административному делу матерей несовершеннолетних детей больше, чем на три часа, пишет TUT.by.

Как отмечает издание, в предыдущей версии ПИКОаП было написано, что любого человека, которому вменялась административное правонарушение, могли удерживать в изоляторе до 72 часов — затем либо отпускали, либо дело рассматривал суд.

В новом ПИКоАП зафиксировано, что административное задержание на срок свыше трех часов не может быть применено к:

- несовершеннолетним, кроме случаев, когда за совершенное правонарушение грозит депортация;

- беременным женщинам, инвалидам I и II группы, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, лицам, имеющим на иждивении инвалидов I группы либо осуществляющим уход за престарелыми, достигшими 80 лет, кроме случаев, когда за совершенное правонарушение грозит депортация, а также если указанные задержанные находились в общественном месте в состоянии опьянения, чем оскорбляли человеческое достоинство и общественную нравственность, или речь идет о военнослужащих-«срочниках» (их передают в воинскую часть), или у задержанного есть признаки психического расстройства, которые могут создать опасность (передают в больницу), или задержанный нарушил пограничный режим в пункте пропуска.

Как сообщает TUT.by, согласно новому ПИКОаП, как и ранее, не могут быть задержаны по административному делу лица, занимающие высшую государственную должность, и лица, должность которых включена в кадровый реестр главы государства, депутаты верхней и нижней палат парламента, судьи и народные заседатели (в период исполнения ими своих обязанностей в суде).