СК: Тихановская и ее доверенные лица планировали массовые беспорядки перед выборами в Гомеле

СК предъявил обвинение четырем доверенным лицам Светланы Тихановской в приготовлении к массовым беспорядкам (часть 1 статьи 13, часть 2 статьи 293 УК) и приготовлении к захвату зданий и сооружений (часть 1 статьи 13, часть 1 статьи 292 УК). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская», — пишет ведомство.

Как утверждает СК, обвиняемые обсуждали «план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».

«Поддержав план, она (Тихановская — МЗ) согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года», — добавляет СК.

Как уточняет ведомство, следователи провели допросы обвиняемых, к материалам уголовного дела приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований.

«Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и её доверенным лицам», — отмечает СК.

Ведомство добавляет, что сама Тихановская объявлена в розыск, а соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генпрокуратуру.

К сообщению СК прилагается видеозапись. На ней семеро человек сидят за столом и обсуждают протесты в Гомеле. Одна из присутствующих по голосу и внешности очень похожа на Светлану Тихановскую. Всего в видео в разные отрезки времени присутствуют то семь, то восемь человек.

«Значит, люди готовы. Ну Гомель вы знаете. Он вообще такой протестный город, готовы вообще на кардинальные вещи: подходить к исполкому, вызывать начальство, требовать пересчета», — говорит один из людей на видео.

«Наша задача будет все-таки захват исполкома», — отвечает ему одна из присутствующих за столом.

Обращаясь к женщине, похожей на Тихановскую, одна из участниц диалога говорит, что та «будет все-таки президентом». Через несколько реплик и монтажных склеек та говорит: «Даже если Тихановская становится президентом по каким-то неизвестным причинам. Вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь? Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду».

Один из мужчин в видео замечает: «Есть проблемы с ресурсами. Аппаратная часть. Это нужны мегафоны, комплекты раций и финансирование».

«Не все готовы за просто так вот выйти. Ну, нам нужен силовой блок. Чтобы акцию протеста первая омоновская шеренга не сбила. Не все готовы за идею просто выйти вперед и пострадать», — продолжает он после монтажной склейки. В этот же момент женщина, похожая на Тихановскую, встает из-за стола. После этого она не появляется в видео.

Далее присутствующие за столом обсуждают закупку раций. В череде монтажных склеек упоминаются баллончики-«шпаги», и «шокер под фонарик». В последнем отрезке видео одна из женщин за столом говорит присутствующим, что даст им «отмашку», когда будут подготовлены документы и деньги.

Позже пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина прокомментировала сообщение СК для «Медиазоны».

«За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством беларусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры — но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. На опубликованном видео видно, что она покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение. И, как показывают более 200 дней беларусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы», — сказано в ее ответе.

На вопрос о том, знает ли пресс-секретарь Тихановской, кто был участниками той встречи, она ответила, что не знает, поскольку не участвовала в том обсуждении.

При этом, добавила она, во втором видео, примонтированном к первому, появляется руководительница штаба Тихановской Мария Мороз.

«И в этом разговоре о захвате зданий речи не идет. Эта часть диалога касалась обеспечения безопасности команды и сторонников Светланы Тихановской. Ведь любые массовые мероприятия требуют мер по координации и безопасности, граждане имеют право на самозащиту, и в этом нет нарушения законодательства», — отметила она.

Обновлено в 12:53. Добавлен ответ пресс-секретаря Светланы Тихановской Анны Красулиной.