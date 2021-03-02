Правозащитник «Вясны» Дмитрий Соловьев стал подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении порядка

Правозащитник и член Совета правозащитного центра «Вясна» Дмитрий Соловьев проходит подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК), сообщает сам центр.

После задержания 1 марта и допроса в СК Соловьева отпустили под подписку о невыезде, сообщают правозащитники.

16 февраля в дом Дмитрия Соловьева под Минском пришли сотрудники ОМОНа и ГУБОПиКа и провели обыск по уголовному делу о грубом нарушении порядка. После обыска у Соловьева изъяли технику, а его самого задержали. Как пишет «Вясна», при задержании и в микроавтобусе по дороге в ИВС его избивали.

По информации «Вясны», 18 февраля Соловьев был осужден на 12 суток ареста по ст. 23.34 КоАП (ныне 24.23 КоАП — МЗ) за барельеф с символом «Погоня» на его доме, который суд счел пикетированием. 28 февраля его освободили из изолятора временного содержания.