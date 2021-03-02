В Минске задержали блогерку Ольгу Токарчук

В Минске задержали Ольгу Токарчук, которая ведет свой ютуб-канал, сообщает TUT.by со ссылкой на ее мать. По словам матери Токарчук, блогерку увезли в РУВД Первомайского района Минска.

Примерно в 10:30 Токарчук позвонила своей матери и сказала, что ее задерживают — на момент звонка она собирала вещи. По ее словам, причиной задержания стало «оскорбление должностного лица» (статья 23.5 КоАП).

Позже стало известно, что блогерку задержали по уголовной статье об оскорблении судьи или народного заседателя (статья 391 УК).

На прошлой неделе, по рассказу матери, блогерку пытались вызвать в РУВД Первомайского района, однако она не получила повестку.

Как пишет TUT.by, в предыдущий раз Токарчук задержали 25 января — тогда ее муж Дмитрий пояснил, что его супругу задержали на 72 часа за одиночный пикет, во время которого она выпускала шарики из окна.

Обновлено 04.03 в 19:41. Добавлена информация, что Токарчук задержали по уголовному делу.