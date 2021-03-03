Прокурор запросил 11 лет колонии минчанину, наехавшему на инспектора ГАИ

В Минском городском суде прокурор запросил 11 лет лишения свободы для минчанина Александра Троцкого, обвиняемого в покушении на убийство сотрудника милиции (статья 14 и статья 362 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

В обвинении сказано, что вечером 12 августа Троцкий, находясь за рулем авто на проспекте Победителей, в грубой форме отказывал сотрудникам ГАИ заглушить двигатель, выйти из авто, открыть багажник для осмотра. Вместо этого он продолжал движение.

«С целью убийства сотрудника МВД Юрова, желая помешать его законной деятельности, используя в качестве средства убийства источник повышенной общественной опасности — автомобиль, умышленно начал движение на Юрова», — цитирует обвинение «Вясна».

Когда сотрудник упал на капот, «с целью реализации убийства Троцкий продолжил движение». Как пишет «Вясна», обвинение уверено, что убить Юрова Александр Троцкий не смог «по независящим от него причинам, поскольку пострадавший был в бронежилете».

В суде обвиняемый рассказал, что начал уезжать с того места, когда силовики направили на него пистолет. В этот момент, когда Троцкий выкрутил руль влево, сотрудник ГАИ Юров оказался на его капоте, перекатился по нему и упал на землю. Троцкий продолжил движение, по его машине начали стрелять и в скором времени остановили. Самого обвиняемого задержали и избили. В больнице он провел три недели.