Водителя, которому силовики разбили машину на проспекте Дзержинского в сентябре, приговорили к 4 годам колонии

Суд Заводского района Минска приговорил 36-летнего местного жителя Алексея Стерликова к четырем годам колонии общего режима за сопротивление инспектору ГАИ (часть 2 статьи 363 УК), пишет «Наша Ніва».

Согласно обвинению, около 23:55 23 сентября по проспекту Дзержинского задним ходом ехал Volkswagen Passat с поврежденным ветровым стеклом. После машина развернулась и поехала по встречной полосе. За рулем авто был обвиняемый Стерликов. Обвинение утверждает, что силовики подавали ему сигналы об остановке с помощью проблесковых маячков и звукового сигнала, но он их не выполнил.

Милиционеры догнали машину на улице Разинской. Там автомобиль снова двигался задним ходом и в этот момент наехал на инспектора ДПС Максима Завадского, который проходит по делу потерпевшим. Из-за случившегося милиционер получил кровоподтеки и ссадины, повредил рабочую форму.

Жена обвиняемого Стерликова рассказала, что в тот вечер они с мужем возвращались домой из кафе, увидели пробку на Дзержинского и там на них набросились силовики — начали бить машину.

Пострадавший Завадский просил у обвиняемого 20 тысяч рублей за полученные травмы. По приговору суда фирма, в которой работал Стерликов и которой принадлежит машина, должна выплатить 10 тысяч рублей пострадавшему инспектору ГАИ.