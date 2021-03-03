Комиссия при Минюсте массово вызывает на аттестацию адвокатов по политическим делам

Квалификационная комиссия при Министерстве юстиции вызвала на аттестацию семь адвокатов, из них только один эту аттестацию прошел, сообщают Naviny.by.

Из вызванных 3 марта адвокатов троих — Андрея Барташевича, Елену Шинкаревич и Николая Ётку — не аттестовали, действие их лицензий вскоре прекратят. Трое прошли аттестацию «условно», то есть «сейчас они находятся на полугодичном испытательном сроке, по истечении которого будет окончательно решена их судьба», пояснил журналистам представитель адвокатского сообщества.

Он же сказал, что в марте на комиссию вызывают «несколько десятков адвокатов». Они все высказывают свою гражданскую позицию по политически мотивированным делам либо защищают обвиняемых в таких процессах. Всего таких адвокатов, по словам источника, около 200. Он отметил, что формальный повод для вызова может быть любой.

Следующее заседание квалификационной комиссии по аттестации адвокатов состоится 24 марта.

Министерство юстиции прокомментировало ситуацию: «В ходе проверки были установлены факты нарушения адвокатами Закона об адвокатуре, Правил профессиональной этики адвоката, выявлены нарушения при составлении правовых документов, договоров на оказание юридической помощи, ордеров».

По мнению министерства, таким образом адвокаты «ненадлежащим образом выполняли свои профессиональные обязанности», что может быть основанием для проведения внеочередной аттестации.

В результате, сообщает пресс-служба, комиссия решила, что работа адвоката Юлии Карачун «соответствует требованиям законодательства». Неполное соответствие — у Дарьи Гороховик, Светланы Конновой и Елены Майсени. Им дана отсрочка на шесть месяцев. В случае Андрея Барташевича, Николая Ётки и Елены Шинкаревич комиссия решила, что они обладают «недостаточной квалификацией».

«В ходе аттестации отдельные адвокаты показали низкий уровень знаний действующего законодательства», — заключило министерство.

19 февраля квалификационная комиссия при Минюсте прекратила действие лицензий адвокатов Константина Михеля, Михаила Кирилюка, Максима Конона, а также адвоката Марии Колесниковой Людмилы Казак.

В октябре 2020 Минюст прекратил действие лицензии двух адвокатов: Александра Пыльченко, который тогда защищал Марию Колесникову и Виктора Бабарико, и адвоката Брестской областной коллегии Юлию Леванчук.

Обновлено в 19:00. Добавлен комментарий Министерства юстиции.