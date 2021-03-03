В Бресте силовики задержали анархиста и активиста Свободного профсоюза Александра Козлянко

2 марта в Бресте задержали анархиста и активиста Свободного профсоюза Александра Козлянко, сообщает «Першы рэгіен» со ссылкой на активиста профсоюза Валентина Лазаренкова.

«Вчера с самого утра вломились омоновцы. Меня сразу вырубили, на пол [положили]. Саша (Александр Козлянко — МЗ) не успел проснуться, его сразу заломали», — рассказал «Медиазоне» брат активиста Дмитрий.

По его словам, причину задержания Александра Козлянко сотрудники не назвали, но говорили про «оружие и наркотики». В квартире семьи прошел обыск, силовики изъяли технику.

Сейчас активист находится в изоляторе на Окрестина в Минске.