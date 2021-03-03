Волонтер штаба Тихановской из Мозыря получил 5 лет колонии; дело слушали в закрытом режиме

Суд Мозырского района осудил местного жителя и участника предвыборного штаба Светланы Тихановской Руслана Парфенова на 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает издание Naviny.

Мозырчанина обвиняли в участии в «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 293 УК). Процесс над Парфеновым по неизвестным причинам проходил в закрытом режиме, поэтому о деле известно мало. Его родственники связали закрытие суда с тем, что у обвинения не было доказательств вины активиста, пишут Naviny со ссылкой на БелаПАН.

18 августа Парфенов вышел на свободу после 10-суточного ареста, а на следующий день его задержали по уголовному делу.

Издание уточняет, что во время первого ареста активиста государственные телеканалы показали сюжеты, в которых говорилось, что Парфенов делал «ежей», чтобы останавливать технику милиции. Но в кадре показали не Руслана Парфенова, а другого мужчину.