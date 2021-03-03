Двух минчанок приговорили к колонии и домашней химии за разбросанные у прокуратуры саморезы

Суд Фрунзенского района Минска признал двух минчанок виновными в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) и покушении на преступление (часть 1 статьи 14 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Юлия Близнюк приговорила Анастасию Никитину к году и одному месяцу колонии строгого режима, а Светлану Лабунскую — к полутора годам домашней химии.

По версии следствия, 13 декабря обвиняемые разбросали около 45 металлических саморезов возле прокуратуры Минска. Пострадавший Клинцевич наехал на эти саморезы на своем авто, два колеса оказались пробиты, а материальный ущерб оценили в 36 рублей 18 копеек.

Девушек задержали 27 декабря, когда, по заявлению следствия, они хотели повторить эти действия. До суда Лабунская находилась под домашним арестом, а Никитина, мать двоих несовершеннолетних детей, под стражей.

Как стало известно, Никитина, кроме своих двух детей, взяла на патронатное воспитание в Боровлянах еще одну девочку с «сложной жизненной ситуацией». У обвиняемой есть проблемы с щитовидной железой, диабет и необходимость в операции на глазах.