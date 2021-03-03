Магазин Symbal.by объявил о закрытии в онлайн и офлайн-режиме. Информация об этом появилась на сайте площадки.

В сообщении администация магазина объясняет, что события последних восьми месяцев не позволяют компании «арендовать помещения для дальнейшей коммерческой деятельности в любых форматах и содержать прежний штат сотрудников».

«Нам тяжело об этом писать, но с марта офлайн- и онлайн-магазин Symbal.by окончательно остановили свою работу на неопределенный срок».

Symbal.by объясняет, что их партнеров постоянно проверяют государственные службы, а за последние пять месяцев таможня не выпустила из Беларуси и не вернула магазину более 200 посылок для покупателей.

«На данный момент разные госорганы держивают наши товары и вещи на общую сумму более чем на 50 тысяч рублей. При этом не сообщая об их дальнейшей судьбе и статусе», — говорится в сообщении магазина.

Финалом стал визит сотрудников ОБЭП, после которого четверых сотрудников Symbal.by задержали и отправили на сутки.