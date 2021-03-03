За попытку поджечь «Табакерку» гомельчанина приговорили к 3,5 годам колонии

Суд Железнодорожного района Гомеля назначил 3,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима местному жителю Вадиму Цикунову, обвиняемому в попытке поджечь «Табакерку» с помощью «коктейля Молотова», сообщает «Гомельская Вясна».

Его действия были квалифицированы по части 3 статьи 339 УК (хулиганство) и части 2 статьи 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ). В прениях прокурор просил наказать мужчину 4,5 годами колонии.

По версии обвинения, 25 октября 2020 года Вадим Цикунов сделал два «коктейля Молотова» и кинул в «Табакерку» на улице Олимпийская в Гомеле. Своими действиями он причинил ущерб в размере 26 рублей 36 копеек. Ни одна из бутылок с горючей смесью не повредила киоск.

Сам Цикунов в суде сказал, что действительно привез с дачи воспламеняющуюся жидкость, и хотел ее «проверить». Перед «проверкой» он выпил с приятелем пива, а после один возле подъезда пил водку. Намерения поджигать «Табакерку», по словам мужчины, у него не было.

Во время предварительного следствия, рассказывал мужчина, он не называл воспламеняющуюся жидкость «коктейлем Молотова» — так в протокол записали силовики. Тогда же он говорил, что имел умысел на поджог киоска, но в суде заявил, что оговорил себя, потому что с ним «такие показания отрепетировали следователи».

Кроме приговора, судья Евгений Шершнев вынес два частных постановления по делу в связи с «нарушениями уголовно-процессуального кодекса со стороны милиции и следователей».

Например, один из оперативных сотрудников не пояснил Цикунову его права — право на защиту было нарушено; один из обысков проводился не по тому адресу, который был указан в постановлении. ️Также следователи ошиблись в фамилии одного из свидетелей, дали неполные сведения про вещественные доказательства и не предоставили письменное указание на проведение обыска.